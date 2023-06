Siracusa, brucia sterpaglie e scatena un incendio: danneggia due villette e si ustiona, denunciato

Si è ustionato dopo aver provocato un incendio bruciando sterpaglie ed è stato denunciato. Gli agenti delle volanti sono intervenuti per un incendio di due villette nei pressi di via della Lampreda, località balneare di Ognina, località costiera di Siracusa. Un 49enne ha accumulato delle erbacce ed alcune sterpaglie ed ha appiccato il fuoco ma non è riuscito a contenere le fiamme che si sono propagate nelle due villette adiacenti che sono state evacuate dai poliziotti. L’uomo si è ustionato ai piedi ed alle braccia ed è stato denunciato per aver causato con colpa l’incendio. Le abitazioni hanno riportato ingenti danni.