Portopalo, restano ai domiciliari i 2 consiglieri arrestati per tentata concussione

Restano ai domiciliari i due consiglieri comunali di Portopalo (Siracusa), Corrado Lentinello e Rachele Rocca, arrestati dai carabinieri nell’ambito di una inchiesta della Procura di Siracusa per tentata concussione. I giudici del Tribunale del riesame hanno respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dalla difesa mentre hanno rimesso in libertà il terzo indagato, Antonino Rocca, ex consulente del sindaco di Portopalo.

Secondo la tesi dell’accusa, i tre avrebbero esercitato pressioni nei confronti alcuni imprenditori, le cui aziende avevano ottenuto dal Comune di Portopalo dei lavori, per ricevere dei favori, tra cui assunzioni di persone vicine agli indagati e soldi. Ed a supporto di questa ricostruzione, gli inquirenti hanno in mano le dichiarazioni delle presunte vittime e le intercettazioni telefoniche. Gli indagati negano le accuse ed hanno depositato una memoria che, a loro parere, li scagionerebbe dagli episodi loro contestati.

© Riproduzione riservata