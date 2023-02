Siracusa, spara al fidanzato della ex: il Gip convalida il fermo anche del complice

Il Gip di Siracusa ha convalidato il fermo di Giovanni Merlino, 38 anni, e Giuseppe Ferrazzano, 40 anni, arrestati dalla polizia con l’accusa di tentativo di omicidio. I due restano in carcere. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, nel pomeriggio di martedì scorso Merlino sarebbe sceso dall’auto guidata da Ferrazzano e avrebbe sparato con una pistola verso la vittima che camminava in via Grottasanta colpendolo ad entrambe le gambe.

Il trentottenne ha detto di aver agito perché la vittima e la sua ex compagna avrebbero sperperato i suoi soldi, dati per il sostentamento della figlia avuta dall’indagato con la donna. Il quarantenne ha spiegato che non sarebbe stato a conoscenza delle intenzioni dell’amico.

© Riproduzione riservata