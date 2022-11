Ciclista investito e ucciso a Priolo, è il secondo in pochi giorni

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di un ciclista di 65 anni, di Priolo, nel Siracusano, deceduto in ospedale, a Catania, dopo essere stato travolto da una macchina. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, l’incidente si è verificato due giorni fa in via del Fico. La vittima, Sebastiano Schiavone, stava passeggiando, in sella alla sua bicicletta, in prossimità di un ufficio postale, quando, per cause da accertare è stato investito da un’auto.

Solo una settimana fa un ciclista di 57 anni, Alfredo Floridia, insegnante di matematica a Lentini, era stato travolto da una macchina, mentre era in sella alla sua bicicletta sulla statale 114, tra Siracusa e Catania.

