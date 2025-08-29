Siracusa, alla corte di Turati arrivano i colpi Molina e Krastev

Ma la notizia odierna è che il Siracusa ha chiuso per l’esterno d’attacco Nicola Valente che nella passata ha giocato nel Padova. Un giocatore di spessore che ha vestito pure la maglia del Palermo. Per il giocatore veneto, classe ’91, sarebbe quindi un ritorno in azzurro dato che ha già indossato la maglia del Siracusa nella stagione 2016-2017 lasciando un bellissimo ricordo tra i tifosi.

L’attaccante argentino Juan Molina, classe 97’ ed il centrale di difesa bulgaro Dimo Krastev, classe 03, sono arrivati alla corte di Marco Turati. Il Siracusa inizia a prendere forma dopo che il presidente Alessandro Ricci è riuscito a sbloccare la nuova fidejussione così da permettere di completare l’organico. All’appello mancherebbero un centrocampista ed un altro esterno d’attacco. Un’altra notizia positiva per i tifosi azzurri è il nuovo ritorno del direttore sportivo Antonello che sembra sia riuscito a risolvere i problemi familiari così da poter operare sul mercato dopo qualche settimana di assenza.

Il giocatore sarebbe in viaggio per raggiungere la Sicilia. Un altro tassello potrebbe essere il centrocampista lituano Ernestas Gudelevicius, classe, 2005, di proprietà della Fiorentina. Ma il mercato non dovrebbe essere chiuso.

Nella “lista dei desideri” altri nomi come il centrocampista Leonardo Capezzi e l’esterno d’attacco Marco Chiarella. Con questi nuovi innesti ci sarà qualche uscita prima della scadenza del mercato che chiuderà lunedì alle 20.

Intanto il tecnico Turati sta preparando l’esordio davanti al pubblico amico in programma domenica sera contro il Monopoli. La sconfitta di Salerno è stata digerita in fretta anche perché si è visto un Siracusa propositivo che ha dato del filo da torcere alla formazione che, secondo gli addetti ai lavori, è stata costruita per vincere il campionato di Serie C. Il Siracusa era arrivato a Salerno con un organico ridotto all’osso e imbottita di Under.

Contro il Monopoli lo stadio “Nicola De Simone” sarà una bolgia con la campagna abbonamenti che è andata a gonfie vele e con i biglietti che nel giro di qualche ora sarebbero stati polverizzati. Non è da escludere che si possa avere il “sold out”. Sarà anche l’occasione per vedere la partita con il nuovo impianto di illuminazione: luci a led e costi di bolletta più contenuti. Rispetto all’esordio di Salerno il tecnico Turati potrà avere a disposizione l’esterno d’attacco Giuseppe Guadagni ed il centrocampista Filippo Damian, entrambi hanno scontato il turno di squalifica.

In lista sicuramente ci saranno pure i giovani Sapola e Frosali e gli esperti Zanini, Capanni e Molina. Non ci sarà per squalifica, invece, il centrocampista Carmelo Limonelli che il Giudice sportivo ha fermato per una giornata.