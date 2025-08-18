Siracusa, il ds Laneri lascia per «motivi familiari»

Il presidente Alessandro Ricci ed il direttore generale Alessandro Guglielmino si sono incontrati nel tardo pomeriggio con il tecnico Marco Turati che avrebbe richiesto garanzie soprattutto per un mercato che è andato davvero a rilento. Sembra che lo stesso allenatore le abbia ricevute e che il matrimonio tra le due parti possa continuare. Il tempo corre veloce anche perché già lunedì prossimo scatterà la prima di campionato. Gli azzurri saranno impegnati nella tana della Salernitana pretendente al salto di categoria. Una “prima” in un impianto sportivo prestigioso: gli azzurri infatti alle 21 saranno di scena all’”Arechi” di Salerno. La partita però si disputerà a porte chiuse dopo che il giudice sportivo aveva punito con due giornate le intemperanze di alcuni tifosi nella finale play-out di Serie B con la sconfitta a tavolino dei granata contro la Sampdoria.

Il ds Antonello Laneri è ancora in dubbio per motivi familiari. Il suo arrivo in azzurro, è stato ufficializzato dalla società nella terza settimana di luglio anche se Laneri avrebbe iniziato a lavorare per gli azzurri dopo la scadenza naturale del suo contratto (30 giugno) che lo legava al Catania Calcio. Il navigato dirigente è riuscito a piazzare colpi importanti in questo mercato azzurro che però si è fermato nelle scorse settimane, come riferito dal presidente Alessandro Ricci - a causa di una fideiussione che proviene dall’estero e che quindi ha un iter più lungo.

Domani, dopo due giorni di riposo, la squadra riprende gli allenamenti per preparare l’insidiosa trasferta in terra campana. Intanto sui social la tifoseria si è spaccata tra chi difende l’operato del presidente Ricci e chi vuole una sua uscita di scena. Dopo la vittoria del campionato di Serie D la nuova stagione del Siracusa tra i professionisti è già in salita.