Siracusa, Ricci: «Il lungo iter della fideiussione estera sta rallentando il mercato»

Una sconfitta a Foggia, nell’esordio stagionale in Coppa Italia di Serie C, da cui però si può trarre qualche aspetto positivo: la “freschezza” dell’esterno d’attacco Giuseppe Guadagni (già in forma campionato), uno dei migliori del Siracusa che già si è distinto nei due allenamenti congiunti delle scorse settimane e allo Zaccheria c’è stata anche la prima rete dell’attaccante Gianluca Contini, anche lui esterno d’attacco ma “adattato” come punta centrale. A Foggia è arrivato un Siracusa in formazione rimaneggiata e imbottito di Under. Alcuni giocatori non erano disponibili tra infortuni, squalifiche e tesseramento “ritardato”: da Frosali a Damian passando per Sapola e Pacciardi.

«La squadra – ha spiegato il viceallenatore Fernando Spinelli, che ha sostituito in panchina il tecnico Marco Turati che era assente per motivi di salute - anche con i giovani ha dimostrato di avere idee, poi si potevano gestire meglio alcune situazioni ma per il coraggio e modello di gioco si è lavorato bene. In questa categoria ogni errore si paga e bisogna prendere atto di questa gara per migliorare. Siamo venuti con sei ragazzi della nostra Primavera, due hanno esordito per la prima volta tra i professionisti».