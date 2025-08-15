Siracusa, il tecnico Turati non parte per Foggia

Mattinata di Ferragosto calda in casa Siracusa ma non per motivi climatici. La squadra è in viaggio per la prima gara ufficiale di Coppa Italia di Serie C in programma a Foggia domani con inizio alle 21. Ma sul pullman il tecnico Marco Turati non è salito. La notizia nel giro di poche ore si è diffusa pure via social e la società ha comunicato la sua assenza per motivi di salute.

«Dovesse ristabilirsi nelle prossime ore, la società - è stato aggiunto sulla nota diffusa dall’ufficio stampa- è pronta a garantire il trasferimento in Puglia».

L’assenza di Turati sembra però coincidere con il mercato a rilento ed una preparazione effettuata con pochi elementi a disposizione dell’allenatore azzurro. Per la sfida contro i pugliesi sono 17 i convocati con ben sei giocatori della Primavera. Assenti Sapola e Frosali, gli ultimi ufficializzati azzurri ma sembra che burocraticamente l’iter non sia concluso. Squalificato Falla, assenti pure il difensore Pacciardi ed il centrocampista Damian. Per motivi personali il diesse Laneri da 4 giorni non è presente in città. Un inizio di stagione “turbolento” dopo la bella cavalcata della passata stagione in Serie D