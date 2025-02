Eccellenza, scontri a Siracusa: danneggiato il bus dei tifosi Milazzo

Auto danneggiate, il vetro di un minibus andato in frantumi e lancio di pietre. È il bilancio degli scontri che nel pomeriggio di oggi (8 febbraio 2025) si sono verificati intorno alle 15 tra supporter arrivati da Milazzo ed alcuni tifosi del Siracusa. Allo stadio Nicola De Simone si è giocato l’anticipo del campionato di Eccellenza tra Real Siracusa e la capolista Milazzo.

La gara si è chiusa in parità. Erano una settantina i sostenitori mamertini arrivati in città per sostenere i colori rossoblù. Un gruppetto di tifosi del Milazzo si sarebbe scontrato in viale Teocrito con quelli del Siracusa, appostati nella zona vicino allo stadio. Nella confusione alcuni tifosi hanno divelto le transenne di un cantiere edile e lo avrebbero utilizzato per danneggiare il minibus dei sostenitori mamertini. Diversi veicoli in sosta hanno riportato danni. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato a supporto delle forze dell’ordine già presenti. Dopo gli scontri i residenti della zona si sono precipitati in strada per "controllare" le condizioni delle loro auto mentre gli agenti della Polizia Municipale hanno racconto denunce per i danni subiti.