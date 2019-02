Alberi e rami caduti nel Siracusano, riaperto il tratto sulla SS124

Il maltempo in Sicilia ha colpito anche la zona del Siracusano, causando disagi sulla Statale SS124. A causa della caduta di rami e alberi, il tratto al km 101,400 è stato chiuso provvisoriamente e la polizia di Anas e della Municipale di Solarino hanno ripristinato la viabilità .

Sono state decine finora gli interventi dei carabinieri a causa del maltempo in provincia di Siracusa. I militari hanno assistito gli automobilisti in difficoltà per la neve caduta nelle zone montane della provincia aretusea.

Inoltre sono intervenuti per la caduta di alberi, tabelloni pubblicitari e pali. Sulla SP25, tra Melilli, Villasmundo e Sortino, per alcune ore il transito è stato consentito solo con catene a bordo; sulla SP9 Sortino-Carlentini un pulmino con a bordo alcuni disabili è rimasto bloccato e si è reso necessario l’intervento dei militari dell’Arma.

