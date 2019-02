Canile di Siracusa, pronti 250 mila per la realizzazione

Un investimento di 250 mila euro per realizzare il canile comunale. Ad annunciarlo è Fabio Granata, assessore comunale alla Tutela degli animali al termine di un incontro al quale hanno partecipato anche molte delle associazioni attive in tutta la provincia.

L'esponente della giunta comunale annuncia una mini rivoluzione con l'obiettivo principale di «salvaguardare la salute degli animali e incrementare quanto più possibile le donazioni».

Uno dei primi passi sarà proprio la realizzazione di un'oasi comunale, in un terreno di proprietà del Vermexio, vicino Belvedere. «Abbiamo già previsto i soldi in bilancio - ha spiegato Granata -. Sarà realizzato in un terreno comunale in maniera tale da ammortizzare i costi e pensiamo di gestirla insieme alle associazioni con regole chiare e volte soprattutto a tutelare gli animali. Vogliamo partire quanto prima per essere pronti, speriamo, già dal prossimo anno».

