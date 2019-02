Un vasto incendio si è sviluppato in tarda serata in un resort di Fontane Bianche a Siracusa. Tante le persone che si trovavano all'interno per festeggiare la serata di San Valentino e che sono scappate via dal ristorante.

Le fiamme si sono propagate velocemente e per domarle è stato necessario l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione a causare il rogo potrebbe essere stato un cortocircuito.

© Riproduzione riservata