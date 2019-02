Priolo Gargallo furto di denaro ad un distributore di carburante: un arresto

Controlli a tappeto dei carabinieri a Priolo Gargallo. Il bilancio è di due arresti, 60 veicoli controllati, due persone denunciate e una segnalazione in prefettura per detenzione di stupefacenti.

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato perché avrebbe rubato l'incasso di alcune centinaia di euro ad un distributore di carburante e alcune taniche di olio motore. I carabinieri hanno avviato le indagini. È stato così arrestato per furto aggravato, Salvatore Mangiafico, di 22 anni, siracusano con precedenti di polizia. Il ragazzo è stato portato in carcere.

Intanto i carabinieri della compagnia di Siracusa coadiuvati dal nucleo cinofili di Sigonella e dal personale tecnico Enel nella frazione di Città Giardino hanno denunciato un cittadino priolese che ha manomesso il contatore della propria abitazione.

Inoltre, è stato arrestato un panettiere, incensurato, di 57 anni, che ha manomesso il contatore del proprio panificio riuscendo a far rilevare un consumo di energia elettrica inferiore di oltre il 60% di quello reale. L’autorità giudiziaria lo ha rimesso in libertà non ravvisando l’esigenza di misure cautelari nei suoi confronti.

I controlli alla circolazione stradale effettuati, hanno interessato le arterie stradali più frequentate dai cittadini priolesi.

Nell’arco della nottata, in particolare, le pattuglie dei carabinieri, attraverso posti di controllo effettuati sulla Sp 114, hanno proceduto all’attento controllo di oltre 60 veicoli, sanzionando tre giovani alla guida del proprio ciclomotore senza casco, di cui uno sprovvisto di patente ed assicurazione, tre automobilisti con revisione più volte scaduta, e due conducenti alla guida di autovetture sprovviste di assicurazione. Il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa per la guida senza casco, la decurtazione di cinque punti della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per due mesi.

Nel corso di perquisizioni domiciliari è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio, D.M., disoccupato siracusano incensurato, di 41 anni, trovato in possesso di un bilancino di precisione intriso di cocaina, sostanza da taglio e vari appunti riportanti nominativi e somme in denaro. Mentre uno studente siracusano, ventunenne, è stato segnalato in prefettura come assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di una modica quantità di droga del tipo hashish.

