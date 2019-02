Viola i domiciliari a Lentini e finisce in carcere

Ha violato le prescrizioni degli arresti domiciliari ed è stato portato in carcere. È accaduto a Lentini, dove i carabinieri hanno arrestato il lentinese Raoul Lo Re, di 22 anni, in esecuzione dell’ordine di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere.

Il ventiduenne, sebbene fosse stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, ha violato le prescrizioni imposte.

Lo Re è stato portato nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa come disposto dall’autorità giudiziaria di Siracusa.

© Riproduzione riservata