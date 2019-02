Marzamemi avrà una nuova rete fognaria, approvato il finanziamento

Nuova rete fognaria a Marzamemi. È stato infatti approvato il mega finanziamento di 860 mila euro, nell'ambito delle risorse comunitarie del Piano di sviluppo rurale.

Il progetto comprende quattro distinte aree: la realizzazione e completamento di una rete fognaria nuova; la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’alimentazione a zero emissioni del depuratore comunale; il recupero dell’edicola di San Giuseppe e la sostituzione delle caldaie e dell'impianto solare termico in alcuni edifici pubblici.

«Si tratta di un risultato importante – ha dichiarato il sindaco di Pachino Roberto Bruno – che ci consentirà di fare significativi passi avanti a tutela del territorio e a della collettività. È un successo che dedichiamo alla nostra comunità e che rivendichiamo come tra gli interventi più importanti degli ultimi decenni destinati a Marzamemi».

«Riteniamo l’intervento di fondamentale importanza per il borgo marinaro, sia dal punto di vista del miglioramento dei servizi sia per agevolare l’incremento turistico» ha dichiarato l’assessore comunale ai Lavori pubblici e Urbanistica, Gianni Scala.

