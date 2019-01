Siracusa, Federazione sindacati indipendenti: "Assumere i precari dell'Asp"

La parola d’ordine è: "stabilizzazione". Sono i lavoratori dell’Azienda sanitaria che da anni auspicano la fine del loro precariato.

Ed è quanto è tornato a chiedere Corrado Barrotta, commissario della Federazione sindacati indipendenti di Siracusa, al commissario dell’Asp Lucio Cavarra, insediatosi al quartier generale di corso Gelone il 19 dicembre dello scorso anno.

Il leader del sindacato, in una lettera, chiede che proprio la questione del lavoro venga messa in cima all’agenda della prossima riunione. Barrotta traccia delle linee guida ben precise, e se la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa è un punto imprescindibile, la questione dei precari, secondo la Fsi, resta aperta, come una vera ferita ancora sanguinante.

