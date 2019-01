Niente da fare per la Sicula Leonzio: siracusani sconfitti dalla Virtus Francavilla

Niente da fare per la Sicula Leonzio, sconfitta dalla Virtus Francavilla nella ventitreesima giornata del campionato di serie C. Dopo un primo tempo non particolarmente esaltante, finito a reti inviolate, a decidere la partita, nei primi minuti del secondo tempo, è Michael Folorunsho, che al 47' mette la palla in rete con un bel calcio di punizione.

I siracusani hanno poi reagito con una traversa colpita da Squillace, ma l'espulsione di Russo ha di fatto chiuso la partita, con la Virtus che si è poi limitata a controllare il match fino alla fine della partita.

© Riproduzione riservata