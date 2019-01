Pallanuoto, l'Ortigia torna alla vittoria: sconfitta la Canottieri Napoli per 10 a 7

L’Ortigia torna alla vittoria e batte la Canottieri Napoli per 10 a 7. A sbloccare la gara ci pensa Napolitano bravo a farsi trovare pronto al centro per mettere a segno dopo essersi liberato del difensore avversario. Il pareggio arriva alla prima occasione in superiorità con Vukicevic ma l’Ortigia risponde, a pochi secondi dalla sirena, con l’americano Farmer.

Nel secondo tempo, Del Basso sorprende la difesa di casa con una conclusione da fuori. Poi una doppietta di Cassia: prima, in controfuga nuota fino alla porta avversaria dove, con finta e palombella, segna e poi è veloce a riprendere la ribattuta di Vassallo dopo il tiro di Giacoppo. I napoletani accorciano con Campopiano ma, nell’ultimo minuto e mezzo, arriva l'uno-due di Di Luciano.

Il terzo tempo si apre con un pallonetto di Giacoppo ma poi il napoletano Vukicevic segna con una girata potente e precisa.

Nell’ultimo tempo in gol Jelaca, Giacoppo e poi, Vukicevic, Espanol e Tanaskovic.

"Dovevamo tornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive, ne avevamo bisogno e voglia", ha dichiarato l'allenatore aretuseo Stefano Piaccardo.

© Riproduzione riservata