Augusta, scomparso un sub nella notte: ricerche in corso

Dalle 5 di questa mattina sono partite le ricerche di un sub che si è immerso per un battuta di pesca nella zona di Agnone Bagni, ad Augusta, e non ha più fatto rientro sulla terraferma.

I familiari non vedendolo tornare hanno dato l'allarme e sono immediatamente scattate le ricerche.

Coinvolti i sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania, due elicotteri dei vigili del fuco e della guardia costiera, una motovedetta della guardia costiera di Augusta e le squadre di terra dei vigili del fuoco che stanno lavorando incessantemente.

