Racket ad Avola, le intercettazioni: i 10 indagati saranno interrogati

"Non è che può fare il finto tonto con me Guglielmino. Hai capito... Altrimenti... A me può mandare le persone migliori ma me li deve mandare buoni. Quando ad Avola si muove qualcosa io so tutto".

Sono state le intercettazioni a svelare ai carabinieri della Compagnia di Noto i piani della banda di Avola, vicina al clan Crapula, che si sarebbe specializzata nelle estorsioni, come quella ai danni di Vincenzo Guglielmino a cui avrebbe voluto imporre delle assunzioni nella Gv Ecologia, l’azienda titolare del servizio di raccolta differenziata a Rosolini, sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito di una interdittiva antimafia.

I 10 indagati, tratti in arresto al termine dell’operazione Eclipse, saranno interrogati a partire da domani mattina dal gip del tribunale.

