Dramma della solitudine ad Augusta: trovato in casa un anziano morto da almeno 20 giorni

Dramma della solitudine ad Augusta. Il cadavere di un 84enne in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato dai carabinieri nella cucina della sua abitazione. Secondo l’ispezione cadaverica Carmelo Caio era deceduto da almeno venti giorni, molto probabilmente per cause naturali.

L’anziano era vedovo e viveva da solo nell’appartamento in centro. I figli vivono all’estero. A lanciare l’allarme sono stati alcuni conoscenti che non avevano avuto sue notizie. All’interno della casa i carabinieri hanno trovato anche due cani di piccola taglia anche loro morti probabilmente per mancanza di cibo e acqua.

