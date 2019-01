A Siracusa sequestrati 18 kg di botti e fuochi d'artificio nella notte di Capodanno

I carabinieri hanno sequestrato a Siracusa durante i controlli per la notte di Capodanno 18 kg di materiale pirotecnico.

A Melilli, in provincia di Siracusa, quattro persone sono state arrestate per rissa dopo una lite scoppiata in un bar durante i festeggiamenti per l'ultimo dell'anno.

I carabinieri, avvertiti dai presenti, hanno rintracciato i protagonisti della rissa in alcune strutture sanitarie dove questi ultimi si erano recati per farsi medicare le ferite provocate da una spranga di ferro e un’arma da punta e taglio usati nel corso del parapiglia.

