Siracusa, in alcune case di riposo presenti anziani non registrati

Blitz dei carabinieri di Siracusa e degli uomini del Nucleo antisofisticazione e sanità di Ragusa nelle case di riposo della città.

I militari dell’Arma hanno concentrato la loro attenzione in alcune strutture dove risiedono in particolare minori, anziani e disabili con l’obiettivo di verificare il rispetto di tutte le norme sanitarie e di sicurezza prevista dalle norme e soprattutto le condizioni in cui si trovavano gli stessi ospiti delle comunità.

Oltre al rispetto degli standard igienico sanitari, i carabinieri hanno anche provveduto a verificare che i gestori delle strutture sottoposte a controllo fossero in possesso dei titoli di polizia richieste per questo tipo di locali equiparati in questi casi agli alberghi.

