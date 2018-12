Siracusa, sindacati sul piede di guerra: "Su 100 giovani 55 senza lavoro"

Cgil, Cisl e Uil pronti a riprendere la mobilitazione in vista dello sciopero nazionale in programma entro la fine di gennaio del 2019 contro la manovra finanziaria varata dal Governo nazionale.

Dalle prime settimane del prossimo anno il sindacato torna a manifestare così come ha già fatto ieri mattina davanti alla sede della Prefettura a sostegno delle istanze dei pensionati. Sullo sfondo ci sono indicatori tutti in segno negativo per Siracusa e la sua provincia.

Iniziando dal dato di disoccupazione generale che si attesta al 23 per cento, e per la fascia giovanile stimata al 55 per cento. Proprio dai giovani si hanno i numeri di un vero e proprio spopolamento.

