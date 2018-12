Incidente mortale a Lentini, città in lacrime per la giovane Valentina

Una città in lacrime ha dato l’ultimo saluto alla splendida Valentina Agliolo, 20 anni, di Lentini, morta domenica notte, in un incidente stradale avvenuto in via Cirene, nel quartiere Soprafiera, a Lentini.

Viaggiava a bordo di uno scooter Honda Sh 125 verso casa, insieme ad un’amica ventenne, dopo avere trascorso con amici il sabato sera a Carlentini in piazza Diaz.

La conducente a bordo della moto, per cause in corso di accertamento degli agenti del commissariato di polizia è finita contro il muro di cinta della chiesa Santa Croce e un palo dell’illuminazione pubblica. Nell’impatto la donna è deceduta, mentre l’amica è finita in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania. Un dolore immenso per papà Alessandro, la mamma Maria Fusillo e la sorella Elisa, i nonni, gli zii, i cugini, i parenti e gli amici. Il rito funebre è stato celebrato dall’arcidiacono don Maurizio Pizzo, parroco della chiesa di Sant’Alfio che si è svolto nell’ex Cattedrale.

