Ruba 400 chili di ferro da una villetta in costruzione a Siracusa, arrestato

Ha rubato 400 chili di ferro da una villetta in costruzione in contrada Monasteri a Siracusa. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con i colleghi della Stazione di Belvedere, hanno arrestato Luciano Campanella, di 56 anni per furto aggravato di materiale ferroso.

Durante il pattugliamento di aree rurali della frazione di Belvedere, i carabinieri hanno notato un'auto sospetta carica di impalcature e materiale ferroso e hanno deciso di seguirla. Il conducente è stato fermato all’ingresso di Siracusa. A bordo dell’auto, Campanella aveva stipato circa 400 chili di ferro: otto elementi da ponteggio in ferro, due pedane in ferro zincato, una stufa in ghisa, due metri circa di tubo in ferro da due pollici, cinque ante di finestre in ferro e parti di ferro vario. La refurtiva è stata interamente restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato, accompagnato nella caserma a Siracusa per le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

