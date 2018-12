Truffa a Siracusa, finto poliziotto chiede 5 mila euro ad anziana per evitare arresto del figlio

Si presenta a casa di una donna di 80 anni in via Irlanda a Siracusa, dicendo di essere un poliziotto. L'uomo ha detto all'anziana che per evitare l'arresto del figlio coinvolto in un incidente stradale doveva dare la somma di 5 mila euro. L'anziana spaventata ha consegnato al truffatore contanti e degli oggetti in oro.

Solo dopo la donna ha capito che si è trattata di una truffa e ha chiamato la polizia e ha denunciato i fatti.

"La polizia di Stato coglie l’occasione per ricordare a tutti i cittadini, e soprattutto alle fasce più deboli, di diffidare di coloro che chiedono somme di denaro spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine o altro e di rivolgersi sempre ai numeri di emergenza", si legge in una nota della questura di Siracusa.

