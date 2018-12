Abbandono di rifiuti, in tre mesi 60mila euro di multe a Pachino

In tre mesi sono state sorprese 102 persone ad abbandonare rifiuti a Pachino per un totale di 60 mila euro di multe. Ma da una attenta analisi, il 20% delle persone è residente nei comuni limitrofi. Le zone maggiormente prese di mira sono le contrade Morghella, Cavettone, Coste Sant’Ippolito e via Dello Stadio.

Il sindaco Roberto Bruno ha adottato la politica del pugno duro contro chi continua a sporcare: "In tre mesi sono stati segnalati 102 casi di abbandono di rifiuti e 67 di errato conferimento".

I dati forniti dal comando di polizia municipale sugli interventi del nucleo ambientale sono riferiti ai mesi da settembre sino a fine novembre. "Un eccellente lavoro di monitoraggio del territorio – ha dichiarato il sindaco – svolto dalla polizia municipale: ci auguriamo di avere sempre meno casi, poiché vorrà dire che i pachinesi rispetteranno le regole di conferimento dei rifiuti. Anche se, dai dati che emergono, non sono solo i nostri concittadini a deturpare il territorio".

"Ricordiamo – ha dichiarato l’assessore all’Ecologia, Andrea Nicastro – che chi sporca pagherà sanzioni da 600 euro, riferite all’abbandono del rifiuti. Le multe per errato conferimento sono di 50 euro. Inoltre, l’utente che viene scoperto e multato è automaticamente inserito nei provvedimenti del recupero crediti, qualora non fosse censito al fisco. Dunque chi sporca viene scoperto, paga le multe e viene anche registrato al fisco".

