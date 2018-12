Paninoteca ambulante incendiata a Siracusa: forse intimidazione ai danni del proprietario

Un incendio ha danneggiato un furgone usato come paninoteca ambulante in via Luigi Cassia, nel rione della Mazzarrona. Le fiamme si sono originate nella notte tra venerdì e sabato scorsa ed i primi a chiedere soccorso sono stati i residenti delle palazzine vicine.

Potrebbe trattarsi, secondo una prima ricostruzione degli agenti di polizia, di una intimidazione ai danni del proprietario dell’attività commerciale ma si resta in attesa della relazione dei vigili del fuoco, arrivati sul luogo in cui si era sviluppato il rogo dopo alcune chiamate al centralino del comando provinciale di via Augusto von Platen.

Se fosse confermata la pista dolosa, gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, dovranno svelare la chiave di lettura del messaggio, se, ad esempio, sia riconducibile al racket delle estorsioni.

L’articolo completo nell’edizione della Sicilia orientale del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE