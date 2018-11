Il Siracusa a mani vuote, sconfitta con il Matera

Torna a mani vuote da Matera, un brutto Siracusa rimesso in vita dal pareggio, peraltro anche inaspettato di Catania. Vince l’undici di Imbimbo per 2-1 con i siciliani che non hanno mai creato seri pericoli dalle parti di Farroni e portano a casa giustamente un ko.

Pazienza conferma il 4-3-3 con diverse novità: in porta c’è Gomis e non Messina. In mezzo al campo, viene confermato Del Col, con Ott Vale in panchina. In avanti, il ballottaggio lo vince Celeste.

Il racconto della partita nel Giornale di Sicilia in edicola.

