Abusivismo a Siracusa, M5S: "Occupazione selvaggia per interi tratti di strada"

Misure immediate contro l’abusivismo imperante in città. I consiglieri comunali del Movimenti 5 stelle chiamano in causa la giunta guidata dal sindaco Francesco Italia dopo aver «riscontrato innumerevoli irregolarità in varie parti del territorio urbano con alcune aree della città nelle quali si registra un’occupazione selvaggia del suolo per interi tratti di strada».

Ad alzare la voce sono il presidente del consiglio comunale Moena Scala, e i consiglieri Chiara Ficara, Roberto Trigilio, Silvia Russoniello e Francesco Burgio.

«Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni – sono le parole degli esponenti del Movimento 5 stelle – ed effettuato anche alcuni sopralluoghi in punti sensibili della città. Il quadro che ne deriva è fatto di intere zone preda dell’abusivismo con strutture e bancarelle che in alcuni casi sono anche di intralcio alla circolazione, oltre a eliminare posti auto che potrebbero essere messi a disposizione dei cittadini”.

L’articolo completo nell’edizione della Sicilia orientale del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE