Incidente a Pachino, commosso addio a Giuseppe Brancato: folla ai funerali del giovane

In tanti, a Pachino, si sono recati ieri pomeriggio nella chiesa di San Corrado per l’ultimo saluto a Giuseppe Brancato, il ventiquattrenne vittima di un incidente mortale avvenuto nella tarda serata di venerdì scorso sulla Pachino-Ispica.

Commozione e dolore si leggevano sui volti dei familiari, i genitori ed il fratello, colpiti da questa tragedia, per cui, comunque, la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Il parroco della chiesa, nel corso della sua omelia, ha speso parole di conforto per i parenti e per i tantissimi amici che hanno partecipato al funerale.

Il giovane, che era in sella ad uno scooter dopo l’impatto contro una Nissan guidata da una donna, avrebbe riportato delle lesioni alla testa, al torace ed alla gamba e da una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli inquirenti, sembra che non indossasse il casco.

