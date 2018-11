Straripa torrente a Solarino, paura per automobilisti e residenti

Paura ieri a Solarino dove il muro perimetrale di una scuola è stato abbattutto a causa dello straripamento di un torrente in contrada Cavadonna. Sempre nel Siracusano diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro macchine, temendo il peggio. In entrambi i casi non si sono registrati feriti.

Nella zona si sono riversati diversi detriti ed è stato dunque necessario mettere in sicurezza le strade interessate. Effettuato anche un sopralluogo in via Amendola, dove è crollato il muro della scuola: da una prima ispezione non ci sarebbero problemi staticità.

