Siracusa, la giunta mette in vendita i locali dell’ex biblioteca

La biblioteca comunale ma anche l’immobile dove veniva custodita la Carrozza del Senato, in via Vittorio Veneto. Con l’approvazione del piano di alienazione e valorizzazione degli immobili, documento indispensabile per poter procedere con l’approvazione del bilancio di previsione 2018, l’amministrazione comunale ha approvato l’elenco delle strutture che intende mettere in vendita.

Nella lista ci sono vecchie «conoscenze» come l’Ospedale delle 5 piaghe in via delle Vergini nel centro storico di Ortigia, per oltre 3 milioni di euro o l’ex Macello, per 181 mila euro, ma anche delle nuove entrate, come la stessa biblioteca.

Complessivamente si tratta di un piano da oltre 10 milioni di euro anche se, va detto, alcuni degli immobili sono inseriti ormai da anni all’interno del provvedimento senza che l’amministrazione comunale sia mai riuscita a venderli concretamente.

L’articolo completo nell’edizione Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE