Serie C: vince il Siracusa, il Catania fa 0-0 e la Sicula Leonzio va ko a Monopoli

Un gol del 37enne Catania a sei minuti dalla fine fa esplodere il De Simone e regala al Siracusa la prima vittoria dell'era Pazienza, tecnico da poco giunto in Sicilia e reduce da due sconfitte consecutive. Ne fa le spese il Bisceglie che si vede superato in classifica proprio dagli aretusei.

Successo sofferto e maturato solo nelle battute finali: se il primo tempo ha mostrato un Bisceglie più pericoloso, il secondo ha dato spazio a un Siracusa più determinato e voglioso di ritrovare tre punti preziosi che regalano ossigeno a una classifica fin qui non molto allegra.

Decide il centravanti Catania che qualche minuto prima era già andato vicino al vantaggio centrando un palo, pareggiando il conto dei legni dopo quello colpito nella prima frazione dagli ospiti. Stato d'animo opposto per la Sicula Leonzio di Paolo Bianco, battuta 2-1, a Monopoli.

È la seconda battuta d'arresto consecutiva per i bianconeri, illusi dal vantaggio firmato dall'ex Hellas Verona Juanito Gomez e rimontati da un rigore di Mendicino e dalla rete di Montinaro. Rimpianti per un palo colpito sempre dall'argentino Gomez quando il punteggio era ancora sull'1-1.

Finisce senza reti invece la sfida tra Juve Stabia e Catania. Sul difficile campo del Romeo Menti gli etnei mantengono inviolata la propria porta ma come contro il Catanzaro restano a secco anche alla voce gol segnati. Un punto comunque da non buttar via dopo le sconfitte subite in casa contro i calabresi e a Potenza.

