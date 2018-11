Un’antenna radar militare lungo la costa di Portopalo: iniziati i lavori di bonifica

Un’antenna radar militare nell’area della spiaggia Pizzuta a Portopalo. Sono stati avviati da poco meno di un mese i lavori di bonifica ambientale nella zona che si trova nel centro della zona sud della provincia di Siracusa.

L’opera di pulizia dell’area che si affaccia sulla costa di Portopalo è stata avviato lo scorso 16 ottobre e, almeno stando a quando scritto nei cartelli all’ingresso dell’area di cantiere, dovrebbero concludersi a gennaio del prossimo anno.

L’investimento, per l’attività di bonifica dell’area che si trova in una zona praticamente isolata, senza costruzioni vicine e solo in una zona che si affaccia sul mare è di 48.608 euro.

