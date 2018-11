Serie C, ancora un ko per il Siracusa: la Virtus Francavilla vince 2-0

Seconda sconfitta consecutiva per il Siracusa di Michele Pazienza: a Francavilla Fontana gli azzurri vengono battuti per 2-0 dai padroni di casa che cancellano così la tremenda batosta di Vibo Valentia, conclusa con cinque reti sul groppone. A decidere la gara le reti di Sarao alla mezz'ora e di Partipilo in pieno recupero, con il Siracusa rimasto anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Palermo.

Un inizio difficile per l'ex allenatore del Pisa Pazienza: prima il ko nel derby contro il Catania nel recupero infrasettimanale, adesso un nuovo stop per una squadra che continua a barcamenarsi nella zona poco nobile della classifica. Difficile imputare qualcosa al neo mister, arrivato da meno di una settimana e costretto a fronteggiare due impegni così ravvicinati.

Chi ha esordito in modo convincente sulla sua nuova panchina è Bruno Trocini, subentrato in casa Francavilla a Nunzio Zavettieri dopo il 5-o subito dalla Vibonese. Su un campo in condizioni tutt'altro che perfette i pugliesi hanno fatto valere una maggior freschezza atletica e con questi tre punti si portano momentaneamente in zona playoff.

Il Siracusa invece avrà sette giorni di tempo per preparare al meglio la sfida interna contro il Bisceglie: Pazienza potrà finalmente lavorare con calma insieme al gruppo, ma il giovane tecnico è già consapevole che sabato dovrà fare a meno del centrocampista Marco Palermo, punito con il cartellino rosso sul finale del match odierno.

