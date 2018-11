Asp di Siracusa, stabilizzati a tempo indeterminato 78 infermieri

Svolta all'Asp di Siracusa, dove 78 infermieri professionali, 3 ostetrici e 2 tecnici di laboratorio biomedico sono stati stabilizzati a tempo indeterminato.

Ad oggi l'azienda a stabilizzato 191 precari di cui 71 medici. “Abbiamo il dovere di dare sicurezza al futuro di tanti professionisti, operatori della sanità a tutti i livelli, che si sono spesi senza risparmio di energie per anni, alcuni addirittura per decenni, mantenendo in piedi il sistema sanitario e garantendo adeguata assistenza ai nostri pazienti. Un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra con il direttore amministrativo Giuseppe Di Bella e il direttore del Dipartimento Amministrativo Eugenio Bonanno e tutto il personale degli uffici coinvolti, complesso ed impegnativo, che stiamo portando avanti con il prezioso supporto del presidente della Regione Nello Musumeci e dell’assessore regionale della Salute Ruggero Razza che, con i loro uffici, stanno fornendo senza sosta alle Aziende una guida certa ed univoca al processo di stabilizzazione nella sanità siciliana”.

“È un periodo importante e storico per il sistema sanitario regionale – conclude il direttore generale Anselmo Madeddu - in cui, grazie alla volontà e alla determinazione di questo Governo regionale, si stanno gettando alle spalle anni di precariato per il personale e per le loro famiglie e, contestualmente, stiamo potendo finalmente incrementare gli organici consentendo ad ogni struttura sanitaria di cominciare a poter contare su un numero stabile di operatori sanitari, adeguato a rispondere sempre meglio ai bisogni assistenziali del territorio".

© Riproduzione riservata