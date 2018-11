Tasse, tanti cittadini morosi ad Avola: il buco ammonta a 6 milioni

Guerra ad Avola contro gli evasori fiscali che non pagano le imposte locali. Il buco si aggira tra i 6 ed i 7 milioni di euro.

"Per coloro che saranno trovati in difetto, saranno applicate – spiegano dall’Ufficio tributi del comune di Avola - nella prossima bolletta sia la sanzione sia una maggiorazione dovuta agli interessi. I revisori dei conti hanno infatti chiesto maggiori controlli sugli evasori e questi dovrebbero partire già nei prossimi giorni. Un lavoro che sarà avviato già nei prossimi giorni con Imu e acqua per proseguire con la Tari".

