Nascondeva marijuana in casa, arrestato un operaio di Floridia

Nel deposito di attrezzi, ricavato nella sua abitazione, a Floridia, i carabinieri hanno rinvenuto un panetto di marijuana. Oltre all’erba, per un peso superiore a 100 grammi, è stato rinvenuto un bilancino di precisione, che è stato posto sotto sequestro mentre il proprietario, Massimo Carpinteri, 46 anni, operaio edile, senza precedenti penali, è stato dichiarato in stato di arresto.

Deve rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio l’uomo, che, come disposto dalla Procura di Siracusa, si trova nel suo appartamento, ai domiciliari e nelle prossime ore potrà raccontare la sua verità nel corso dell’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa.

