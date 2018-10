Serie C, Siracusa e Sicula Leonzio vincono all'ultimo respiro

La cosiddetta zona Cesarini porta in dote due vittorie preziosissime per Siracusa e Sicula Leonzio. Gli azzurri di Pagana passano 2-1 sul campo del Rieti rimontando l'immediato svantaggio, stesso punteggio per i bianconeri di Bianco che conquistano i tre punti proprio nel recupero grazie al gol di D'Angelo.

Il Siracusa torna al successo dopo quattro sconfitte consecutive e mister Pagana salva una panchina che iniziava seriamente a traballare. Una grande reazione per gli aretusei che vanno sotto dopo pochi secondi, puniti dalla rete di Vasilieou che approfitta di un buco difensivo degli ospiti.

La rimonta si concretizza negli ultimi minuti di gara: al 33' della ripresa angolo di Mustacciolo e Turati stacca più in alto di tutti firmando il pareggio. Il Rieti prova l'assalto per riprendersi il vantaggio ma a due minuti dal 90' arriva il calcio di rigore per il Siracusa trasformato da Vazquez per il sorpasso.

Esulta anche la Sicula Leonzio, che con il 2-1 al Potenza irrompe in zona playoff. Dopo un quarto d'ora siciliani in vantaggio con Rossetti, il pari degli ospiti arriva al diciottesimo del secondo tempo con Franca, entrato in campo da pochi istanti. La Sicula ci prova fino all'ultimo e in pieno recupero D'Angelo fa esplodere di gioia il Nobile.

