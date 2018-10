Nascondono 10 chili di hashish in auto, due arresti a Siracusa

A bordo di un'auto due rumeni e una donna italiana nascondono dieci chili di hashish e 20 grammi di marijuana a Siracusa.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Siracusa hanno notato un’auto che si aggirava in una zona periferica di Siracusa in contrada Isola.

Così l'auto è stata fermata e controllata. I militari hanno trovato i dieci chilogrammi di hashish divisi in 20 panetti da 500 grammi ciascuno e i 20 grammi di marijuana ben nascosti. I due rumeni, che si identificano in T. M., di 41 anni, disoccupato ed incensurato e Cristian Bogdan Moise, di 37 anni, disoccupato e con precedenti, sono stati accompagnati in caserma e poi portati nel carcere Cavadonna.

La giovane siracusana, invece, ultimate le formalità di rito è stata rimessa in libertà dalla autorità giudiziaria.

