Immacolata dimenticata, la chiesa di Siracusa chiusa da 4 anni: "Speriamo solo che non crolli"

Abbandonata e chiusa al pubblico da 4 anni perchè mancano i fondi. Così la chiesa di San Giovanni Battista all'Immacolata di Siracusa - quella che fu definita la prima dopo la Cattedrale in tutta la città - è divenuta nel tempo un luogo di culto dimenticato, divorato da crepe e lunghe incisioni lungo le pareti.

Don Flavio Cappuccio, parroco di San Giovanni Battista all'Immacolata confessa la sua preoccupazione per lo stato di salute della chiesa.

"Allo stato attuale sembra molto difficile che possa riaprire e i tempi sembrano davvero lunghi. Serviranno probabilmente non meno di 2 milioni di euro per i lavori necessari a riaprire al culto la chiesa. In questo momento possiamo solo sperare che non crolli".

