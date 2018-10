Lentini, trovata discarica a cielo aperto e sequestrata parte di strada provinciale

Una porzione di strada provinciale trasformata in discarica a cielo aperto è stata sequestrata dalla guardia di finanza di SIracusa. Il tratto interessato ricade nelle campagne di Lentini, dove i finanzieri hanno messo i sigilli a un'area a ridosso dell'alveo del fiume San Leonardo. Si tratta della strada di bonifica 33 Carrubbazza, che ha un'estensione di circa ottomila metri quadri. Tra i rifiuti che sono stati scoperti ci sono lastre di amianto, rifiuti da demolizioni edili, pneumatici fuori uso e da elettrodomestici in disuso.

Il rifiuti hanno un peso complessivo di oltre 5 tonnellate, che sono state abbandonate direttamente sul terreno e hanno un alto potenziale nocivo per il terreno e le falde acquifere della zona.

Tra i rifiuti sequestrati ci sono fusti in ferro, ancora sigillati, il cui contenuto dovrà essere sottoposto alle analisi di rito da

parte della competente autorità per la protezione dell’ambiente per accertare eventuali contaminazioni dell’area e del sottosuolo.

© Riproduzione riservata