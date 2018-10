Venti chili di hashish nel trolley, marocchino fermato a Siracusa

Fermato dalla polizia con venti chili di hashish nascosti in un trolley, al capolinea in via Rubino a Siracusa dopo un viaggio a Palermo. L'uomo in questione è Tarik Misbah, 42 anni, marocchino, arrestato con l'accusa di detenzione e portato in cella nel penitenziario di contrada Cavadonna.

Misbah si è recato a Palermo per prelevare il carico di fumo e ha agito come se fosse un corriere. Non si esclude che l'uomo sia finito in mezzo a una compravendita tra due clan. La notizia sul Giornale di Sicilia in edicola.

