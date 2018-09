Siracusa, le Vie dei Tesori fanno registrare un record: 2700 ticket nel weekend

Successo per il secondo weekend delle Vie dei Tesori a Siracusa, dove si sono registrate 2700 presenze. I siti - circa 25 luoghi tra siti inediti, chiese, cappelle, e piccoli musei - saranno aperti anche il prossimo weekend, da venerdì 28 a domenica 30.

Tra le mete più visitate Ortigia, dove tra le guide speciali vi sono studenti impegnati nei progetti di alternanza scuola-lavoro.

Per accedere alle visite guidate basta acquistare i coupon sul sito www.leviedeitesori.it o negli hub di piazza Duomo ( Artemision), ex Convento del Ritiro in via Mirabella o alle Latomie dei Cappuccini.

