Mattarella arrivato a Siracusa per commemorare il professor Bassiouni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Siracusa per prendere parte, nel Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ad una una cerimonia commemorativa dedicata al suo storico fondatore e presidente, il professor M. Cherif Bassiouni, scomparso lo scorso anno a Chicago all’età di 79 anni.

La cerimonia avrà inizio con un messaggio di benvenuto ai rappresentanti delle istituzioni, alle autorità e agli ospiti provenienti da tuto il mondo, tenuto dal presidente dell’Istituto Jean-François Thony - attuale procuratore generale della Corte d’Appello di Rennes. Seguiranno gli interventi del

sindaco Francesco Italia e del giudice della Corte penale Internazionale Rosario Aitala.

All’incontro prendono anche parte il presidente onorario dell’Istituto e già presidente emerito della Corte Costituzionale e già ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick, l’ex ministro della Giustizia e vicepresidente dell’Istituto Paola Severino, la sen. Emma Bonino, già ministro degli Affari Esteri, ed il presidente dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale Prof. John Vervaele.

