Opere pubbliche a Siracusa, pronti 111 progetti: investimento da 183 milioni

I progetti sono 111, molte sono vecchie «conoscenze», altri interventi ambiziosi. E per realizzarli tutti, in tre anni, servono 183 milioni 772 mila euro. La giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Italia, nel percorso verso l’approvazione del bilancio preventivo 2018 ha dato il via libera nei giorni scorsi al piano triennale delle opere pubbliche per il periodo tra il 2018 e il 2020.

Nel provvedimento sono stati inseriti 111 progetti con una spesa prevista per il primo anno di 104 milioni di euro, per il secondo di oltre 47 milioni e per il terzo di 31 milioni.

