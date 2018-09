Furto di 280 chili di agrumi a Floridia, due arresti

Furto di 280 chili di agrumi nel Siracusano. Due uomini uomini a bordo di due auto escono con circospezione da due terreni agricoli di notte a Floridia. I carabinieri hanno arrestato Roberto Cianchino, di 53 anni, muratore avolese e Francesco Di Naro, di 55 anni, accusati di furto aggravato di prodotti agricoli

I carabinieri hanno notato i due uomini e li hanno subito bloccati e controllati. All’interno del baule e dell’abitacolo delle autovetture erano stipati ben 80 chili di agrumi rubati poco prima e 200 chili di limoni nell’altro. L’intera refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari delle azienda agricole colpite.

I due uomini sono stati portati nei locali della tenenza di Floridia per le formalità di rito e sono stati portato successivamente in carcere, in attesa di rito direttissimo.

