Spaccio di droga in piazza San Metodio a Siracusa, arrestato un giovane

Si trova in carcere Luigi Cacciatore, 24 anni, siracusano, un disoccupato con precedenti penali, che deve rispondere di detenzione di droga per fini di spaccio. Nella sua disponibilità, i militari hanno rinvenuto 20 dosi di cocaina e 22 dosi di marijuana, già steccate e pronte per essere vendute al dettaglio ad una rete di clienti che, dalle informazioni in possesso alle forze dell’ordine, sarebbe stata abbastanza variegata.

La droga, da quanto fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa, non l’avrebbe avuto solo addosso, una parte consistente gli inquirenti l’avrebbero scovata nelle aiuole: un nascondiglio che sarebbe sembrato sicuro al presunto spacciatore.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE